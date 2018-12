Bis de Jackson Martínez dá vitória ao Portimonense com o V. Setúbal

O Portimonense recebeu e venceu o V. Setúbal, por 3-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da I Liga. Este resultado permite aos algarvios chegar aos 17 pontos, tantos quantos os sadinos e o Santa Clara, que partilham o 8.º lugar da classificação.

A equipa orientada por António Folha abriu o marcador logo aos dez minutos pelo defesa-central Jadson, na sequência de um canto e na recarga a uma bola defendida pelo guarda-redes Joel Pereira.

Ainda antes do intervalo, o Portimonense aumentou para 2-0 pelo colombiano Jackson Martínez, com um remate colocado, acabando depois por bisar aos 58 minutos, com remate de cabeça após cruzamento de Nakajima. Com estes dois golos, o avançado dos algarvios leva quatro remates certeiros no campeonato.

O V. Setúbal reagiu pouco depois e reduziu a vantagem com um cabeceamento de Mikel Agu, na sequência de um pontapé de canto.

VEJA O RESUMO DO JOGO

FICHA DO JOGO

Estádio Municipal de Portimão

Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)

Portimonense - Ricardo Ferreira; Wilson Manafá, Jadson, Rúben Fernandes, Vítor Tormena; Dener, Ewerton, Pedro Sá (Lucas Fernandes, 46'), Paulinho (Wellington, 74'); Nakajima, Jackson Martínez (João Carlos, 84')

Treinador: António Folha

V. Setúbal - Joel Pereira; Mano, Dankler Pedreira, Vasco Fernandes, André Sousa; José Semedo (Rúben Micael, 78'), Mikel Agu; Hildeberto Pereira (Zequinha, 46'), Nuno Valente (Jhonder Cadiz, 46'), Éber Bessa; Frédéric Mendy

Treinador: Lito Vidigal

Cartão amarelo a André Sousa (55'), Vasco Fernandes (70'), Dener (75'), Éber Bessa (87') e Dankler Pedreira (90'+2)

Golos: 1-0, Jadson (10'); 2-0, Jackson Martínez (42'); 3-0, Jackson Martínez (58'); 3-1, Mikel Agu (60').