Bife banhado a ouro vale multa pesada a Ribéry

O francês Franck Ribéry vai ser multado pelo Bayern Munique por ter insultado os utilizadores da rede social Instagram, por terem criticado um vídeo onde mostra um bife banhado a ouro num restaurante do Dubai, onde o clube alemão está a fazer um estágio.

O jogador foi criticado pela ostentação e não se conteve, distribuindo insultos a quem o atacou. "Em 2019 colocamos os pontos nos is. Comecemos pelos invejosos e os haters que nasceram por culpa de um preservativo roto", foi uma das frases escritas pelo internacional francês.

"Franck teve palavras que não podemos aceitar no Bayern Munique e que nunca pode usar enquanto referência que é e enquanto jogador do Bayern. Falei com ele durante um longo período e disse-lhe que iria receber uma multa pesada. Ele aceitou o castigo", afirmou Hasan Salihamidzic, diretor desportivo dos bávaros.

O diretor do Bayern revelou ainda que a reação de Ribéry se deveu aos insultos que foram dirigidos à mulher, que está grávida, ao filho e à mãe, que se encontra hospitalizada, mas ainda assim Salihamidzic considera excessiva a reação do jogador.