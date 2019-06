E se Cristiano Ronaldo tiver a companhia de outro português na corrida à Bola de Ouro, conceituado prémio que distingue anualmente o melhor futebolista do mundo? A Liga das Nações colocou definitivamente Bernardo Silva como candidato a figurar na lista de candidatos, pois além de ter contribuído decisivamente para que a seleção nacional conquistasse o troféu ao fazer duas assistências para golos importantes, ainda foi considerado o melhor jogador da fase final realizada em Portugal.

Na prática, a Liga das Nações foi o culminar de uma época fantástica para o jogador português de 24 anos, que ao serviço do Manchester City conquistou todos os troféus a nível interno - Premier League, Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa, Supertaça inglesa - sempre com exibições que lhe valeram inúmeros elogios, sobretudo do seu treinador Pep Guardiola, mas também a distinção de segundo melhor jogador do campeonato inglês, atrás do defesa central Virgil van Dijk, do Liverpool e da seleção holandesa.