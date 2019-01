Bernardo Silva já vale mais que Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva é o jogador português mais valioso do mundo de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol - CIES. O médio do Machester City ocupa o 16.º lugar deste ranking com um valor de mercado de 133,2 millhões de euros, superando já Cristiano Ronaldo, que surge no 19.º posto com 127,2 milhões de euros.

Estes são os dois únicos portugueses com um valor superior a 100 milhões de euros, numa lista liderada pelo francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), que está avaliado em 218,5 milhões de euros, seguido pelo avançado inglês Harry Kane (Tottenham) com 200,3 milhões e do brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain) que tem uma avaliação de 197,1 milhões de euros.

O terceiro português a aparecer nesta lista é Gonçalo Guedes, do Valência, no 47.º lugar com uma cotação de 80,1 milhões de euros, enquanto João Cancelo (Jucventus) está três posições abaixo com um valor de 78 milhões.

Curiosamente, esta lista é fechada por André Silva (Sevilha) que surge precisamente no 100.º lugar com um valor de 55,6 milhões de euros.