Bernardo Silva esclarece polémica : "Não desrespeitei o FC Porto"

Na terça-feira, o antigo jogador do Benfica questionou o golo anulado a Pizzi no clássico entre águias e dragões na Taça da Liga, o que originou depois um "bate-boca" no Twitter com o diretor de comunicação portista e vários comentários de adeptos às publicações de Bernardo Silva.

Esta quinta-feira, o jogador do Manchester City voltou à polémica com um texto de esclarecimento publicado nas redes sociais, onde defende não ter desrespeitado o FC Porto.

Bernardo Silva assume o seu benfiquismo, mas frisa ter "um enorme respeito" por todos os clubes. "Nenhum dos meus comentários desrespeitou ou falou mal do FC Porto (ou qualquer outro clube), nem sequer lá perto estive, e para isso bastará reler o que escrevi".

"Desportivismo e humor saudável fazem parte de mim e do meu quotidiano. Tão simples quanto isto", concluiu.

Recorde-se que o internacional português publicou uma mensagem onde questionava se seria ele quem estava a precisar de óculos, na reação ao golo anulado a Pizzi, que daria o 2-2 ao Benfica no clássico que o FC Porto acabou por vencer por 3-1. O que deu início a uma troca de mensagens com Francisco J. Marques que envolveu o fora-de-jogo assinalado a Aboubakar num clássico passado, dioptrias e o número de títulos do Benfica.