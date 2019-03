Bernardo Silva assina novo contrato com o Manchester City

O Manchester City anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Bernardo Silva por mais três temporadas, ficando agora ligado aos atuais campeões ingleses até 2025.

Segundo uma notícia avançada esta semana pela Sky Sports, o internacional português vai passar a receber o dobro do salário que auferia, chegando aos 234 mil euros semanais, o que perfaz qualquer coisa como 936 mil euros mensais.

Bernardo Silva, que foi contratado no verão de 2017 ao Mónaco por 40 milhões de euros, tornou-se um dos jogadores fundamentais para o treinador Pep Guardiola, que por várias vezes veio a público elogiar o jogador português.

"É uma honra renovar o meu contrato com o Manchester City. Este clube oferece tudo aquilo que um jogador precisa para preencher as suas ambições, por isso não há nenhum outro sítio onde eu quisesse estar", começou por dizer ao site oficial do City, acrescentando que não hesitou assim que soube a vontade dos citizens em estender o contrato: "Assim que tomei conhecimento dessa intenção decidi logo que iria aceitar porque adoro este clube, o treinador, os companheiros de equipa e os adeptos."

"O estilo de futebol que jogamos é algo que me entusiasma, estou determinado a conquistar mais troféus e o City oferece-me a melhor possibilidade de alcançar esse objetivo", frisou Bernardo Silva, que foi ainda elogiado por Txiki Beguiristein, diretor do futebol dos citizens: "Trata-se de um talento extraordinário, por isso foi uma decisão fácil oferecer-lhe um novo contrato e assegurar que ele passará connosco os seus melhores anos enquanto futebolista."

Além disso, o dirigente sublinhou que a renovação do contrato com Bernardo Silva "é o último exemplo do compromisso em construir uma equipa jovem de jogadores de classe mundial".

Esta época, o internacional português tornou-se indiscutível no City, tendo realizado 40 jogos e marcado nove golos.