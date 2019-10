Benfica visita Cova da Piedade, Sporting em Alverca e FC Porto defronta Coimbrões

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal ditou que o Benfica visitar o Cova da Piedade (II Liga), o Sporting vai deslocar-se ao terreno do Alverca (Campeonato de Portugal) e o FC Porto vai jogar em casa do Coimbrões (Campeonato de Portugal).

Os encarnados vão defrontar um clube que já defrontaram por três vezes, todas para a prova rainha e com resultados favoráveis: 6-3 em 1971-72, 4-0 em 1984-85 e 9-1 em 1988-89. Os homens do concelho de Almada estão na II Liga desde 2016-17 e na ronda anterior venceram no terreno do Vasco da Gama de Sines por 4-0. André Carvalhas (formado no Benfica), Sami (ex-Marítimo, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães) e Edinho (ex-Sp. Braga, Académica e V. Setúbal) são os nomes mais sonantes do plantel às ordens de Jorge Casquilha, 14.º classificado da II Liga.

"É um privilégio jogar com o campeão nacional, sabendo que as nossas hipóteses são diminutas", referiu Edgar Rodrigues, do Cova da Piedade. "Todos os jogos são difíceis. O Cova da Piedade é um clube com 72 anos, que subiu à II Liga em 2016 e que é vizinho do Caixa Futebol Campus. É um jogo de Taça. É um clube de uma região com muita história. Que seja um grande jogo, com o estádio que vocês têm completamente cheio", frisou Varandas Fernandes, em representação do Benfica.

O FC Porto terá uma curta deslocação a Vila Nova de Gaia, para jogar pela primeira vez com o vizinho Coimbrões em termos oficiais. Nas rondas anteriores, o quarto classificado da Série B do Campeonato de Portugal bateu o Régua (4-1) e o Prado (3-1) em sua casa.

"Será um privilégio receber o FC Porto, o maior representante da nossa associação. Será um dia festa, até porque será por altura do nosso 99.º aniversário", disse Vítor Oliveira, representante do Coimbrões. "O Coimbrões é um clube que nunca desiste, que luta sempre. Queremos ganhar a Taça de Portugal e para isso teremos de ganhar ao Coimbrões", afirmou Fernando Gomes, em representação dos dragões.

Mais rico é o historial entre Alverca e o Sporting. Em 13 jogos oficiais, os ribatejanos venceram quatro e empataram três, criando normalmente muitos problemas aos leões. Curiosamente, os verde e brancos já na época passada tinham jogado em Alverca para a Taça de Portugal, mas diante do Loures, tendo vencido por 2-1. O treinador do segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal é Vasco Matos, que enquanto jogador passou pelas camadas jovens e equipa B do Sporting.

Resultado do sorteio:

Alverca - Sporting

AD Oliveirense - Santa Clara

Fabril - Moreirense

Leça - Sp. Braga

Lusitânia Lourosa - Famalicão

Desp. Chaves - Boavista

Águias Moradal - Vitória de Setúbal

Farense - Desp. Aves

Cova da Piedade - Benfica

Condeixa - Rio Ave

Académica - Portimonense

Louletano - Paços de Ferreira

Pevidém - Belenenses SAD

Coimbrões - FC Porto

Varzim - Estoril

Amora - Sanjoanense

Valadares Gaia - Canelas

Mafra - Fafe

Marinhense - Fátima

Sp. Espinho - Vilafranquense

V. Sernache - Sertanense

Leixões - Praiense

Académico Viseu - Real

Loures - Benfica Castelo Branco

Pedras Salgadas - Águeda

Casa Pia - Vizela

Arouca - Merelinense

Beira-Mar - Marítimo

Olímpico Montijo - Anadia