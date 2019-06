Benfica vence Sporting na Luz e fica a uma vitória do título de futsal

O Benfica venceu este domingo o Sporting por 4-3, no Pavilhão da Luz, no terceiro encontro da final do campeonato de futsal, colocando-se em vantagem na eliminatória.

As águias estiveram quase sempre a ganhar, inaugurando o marcador por Fernandinho e aumentando para 2-0 com golo de André Coelho, com o leão Dieguinho a ser expulso pelo meio. Pany Varela reduziu para o Sporting através de livre direto antes do intervalo.

No segundo tempo, Fernandinho e Robinho deixaram o Benfica a vencer por 4-1, mas golos Erick Mendonça e de Rocha deixaram as equipas a apenas um golo de distância.

Depois de ter perdido o primeiro jogo da final em casa, o Benfica venceu na quinta-feira no Pavilhão João Rocha e este domingo na Luz, podendo sagrar-se campeão na quinta-feira, a partir das 17.00, no reduto leonino.