Benfica vence Sporting e é campeão nacional de futsal

O Benfica é o novo campeão nacional de futsal ao vencer o Sporting por 4-3 no pavilhão da Luz, naquele que foi o último jogo da final do campeonato nacional.

Este é o oitavo título dos encarnados, que assim quebraram uma série de três títulos consecutivos do Sporting, que este ano conquistou a Liga dos Campeões da modalidade.

Este é o segundo troféu do Benfica esta época, depois de ter ganho a Taça da Liga. Já os leões terminam a época ainda com a Taça de Portugal e a Supertaça, além do título europeu.

O Benfica entrou melhor no derradeiro jogo da final com um golo logo aos oito minutos pelo espanhol Raúl Campos, que na jogada seguinte fez o 2-0.

O Sporting reagiu à desvantagem e reduziu pouco depois (9 minutos) por Cardinal e lançou os leões para o empate que acabou por ser alcançado aos 13 minutos pelo brasileiro Léo Jaraguá.

Numa primeira parte frenética, os encarnados voltaram a colocar-se na frente do marcador através de Bruno Coelho (14'), tendo no minuto seguinte Raúl Campos feito o seu hat trick, colocando o resultado em 4-2. Contudo, a dois minutos do intervalo, o brasileiro Rocha fez o 4-3.

Na segunda parte, o Sporting tentou tudo para virar o resultado e chegar ao tetracampeonato, arriscou tudo com o guarda-redes avançado, mas o Benfica defendeu-se bem e acabou, nos instantes finais, ver uma bola embater no poste da sua baliza defendida por Diego Roncaglio.

Logo a seguir soou o apito final da partida e o Benfica fez a festa da reconquista do título nacional no seu pavilhão.