Benfica vence Chivas na International Cup

O Benfica venceu este sabádo o Chivas, do México, por 3-0, em jogo relativo ao torneio International Champions Cup, partida realizada nos Estados Unidos.

O reforço Raul de Tomas abriu o marcador logo aos cinco minutos, de cabeça, a corresponder a um centro do brasileiro Caio Lucas. O resultado manteve-se até ao intervalo, apesar de a equipa mexicana ter tido uma boa oportunidade, aos 43', num lance em que o guarda-redes Vlachodimos se opôs com categoria.

No segundo tempo, aos 70', Rafa Silva fez o 2-0 na sequência de um bom passe de Jota. E Seferovic fechou o marcador aos 75', após um bela assistência de Tarabt. Mesmo em cima do apito final, o Chivas atirou uma bola ao poste num livre de Ponce.abt

Este foi o terceiro jogo realizado pelo Benfica nesta pré-temporada, depois da derrota por 1-2 com o Anderlecht, na Luz, no jogo de apresentação aos sócios (golo de Chiquinho) e da goleada à Académica de Coimbra, por 8-0 - golos de Raul de Tomas (2), Conti (2), Pizzi, Rafa, Seferovic e Tarabat. Os encarnados voltam a jogar no dia 25 diante da Fiorentina e terminam a digressão pelos Estados Unidos no dia 28, após o jogo com o AC Milan. Recorde-se que a Supertaça, diante do Sporting, no primeiro jogo oficial da época, está agendado para 4 de agosto, no Algarve.

O Benfica jogou de início com: Odysseas; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Gabriel, Pizzi e Caio; Raul de Tomas e Seferovic.

Jogaram ainda: Samaris, Taarabt, Jota, Chiquinho, Cervi, Zivkovic, Ebuehi e Fejsa.

Golos: Raul de Tomas aos 4'; Rafa Silva aos 70' e Seferovic aos 75'