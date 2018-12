Benfica vence AEK e segue para o play-off

A equipa de juniores do Benfica garantiu esta quarta-feira a continuidade na UEFA Youth League ao vencer os gregos do AEK Atenas por 3-0, em jogo realizado no Seixal.

A equipa treinada por Renato Paiva ficou assim na segunda posição do grupo E com onze pontos, os mesmo que Ajax (primeiro classificado) e Bayern Munique (terceiro), fazendo a diferença os confrontos diretos entre as equipas empatadas.

O Benfica segue assim para um play-off com as equipas campeãs nos respetivos países, cujas equipas seniores que não tiveram entrada na Liga dos Campeões.

Os encarnados adiantaram-se no marcador com um golo de Nuno Santos aos 15 minutos, tendo depois visto o defesa grego ser expulso à passagem da meia hora. Apesar de ter dominado em absoluto a partida, o Benfica apenas confirmou o triunfo na parte final da partida com golos de Tomás Tavares (80') e Tiago Dantas (90+3) na transformação de um penálti.