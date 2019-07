Benfica-Sporting da Supertaça: primeiro dérbi da época já tem hora marcada

O Benfica-Sporting que vai definir o vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira já tem dia e hora marcadas. O dérbi entre os dois rivais de Lisboa vai disputar-se no dia 4 de agosto (um domingo), no Estádio do Algarve, e terá início às 20.45.

A Supertaça, recorde-se, coloca frente a frente a equipa vencedora do campeonato e a que conquistou a Taça de Portugal. O Benfica já conquistou por sete vezes este troféu; o Sporting oito. O FC Porto é o recordista, com 21 Supertaças. A última vez que os dois rivais se defrontaram nesta prova foi em 2015, com os leões a vencerem por 1-0.