Benfica renova com Bruno Lage até 2023

Bruno Lage no dia em que foi oficializado como treinador do Benfica por Luís Filipe Vieira

Bruno Lage revisto e melhorado. O treinador viu o contrato que tinha até 2023 melhorado do ponto vista financeiro. O clube da Luz reconhece assim mais uma vez a mais valia do ex-técnico da equipa B para os bons resultados da equipa.

O clube já comunicou a renovação à CMVM: "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023."

Luís Filipe Vieira segura assim Bruno Lage e mostra ao mundo que técnico chegou para ficar. Depois de ter sido chamado como interino não demorou a passar a efetivo. Agora com Jorge Mendes como empresário é aumentado e blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. O ordenado também vai dar uma salto. Atualmente o treinador de 42 anos recebia 200 mil euros por anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Lage pegou na equipa após a saída de Rui Vitória e ainda não perdeu qualquer jogo, além de ter lançado vários jovens da equipa B. Em 11 partidas venceu 10 e perdeu um (FC Porto), primeiro de forma interina e depois como efetivo. Desde que chegou ao comando técnico dos encarnados só perdeu com o FC Porto (meia-final da Taça da Liga). De resto foram só vitórias, incluindo duas vitórias sobre o grande rival, o Sporting, para o campeonato (2-4) e a Taça de Portugal (2-1) e uma goleada histórica (10-0) frente ao Nacional e um inédito triunfo na Turquia, com o Galatasaray (1-2).

O Benfica está atualmente no segundo lugar da I Liga, a apenas um ponto da liderança e do FC Porto, e em vantagem nas eliminatórias da Taça de Portugal, venceu o Sporting na primeira mão da meia-final, e da Liga Europa, depois de ter vencido o Galatasaray (2-1) na Turquia.