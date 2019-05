Benfica reforça estatuto de clube português com mais troféus

Com o título alcançado este sábado, após o triunfo na Luz por 4-1 diante do Santa Clara, o Benfica passa a somar 37 campeonatos nacionais e um total de 79 troféus, reforçando o estatuto de clube português com mais provas oficiais conquistadas. Pelo menos durante uma semana, já que vem aí um duelo entre FC Porto e Sporting na final da Taça de Portugal, são sete o número de troféus que separam águias e dragões.

Para esta contabilidade, além dos campeonatos, entram igualmente 26 Taças de Portugal, sete Taças da Liga, sete Supertaças, duas Taças dos Campeões Europeus.

Já o FC Porto, que se aproximou no último ano com as conquistas do campeonato da época passada e da Supertaça Cândido de Oliveira, tem no palmarés 28 títulos de campeão, 16 Taças de Portugal, 21 Supertaças, duas Taças/Ligas dos Campeões, duas Taças UEFA/Ligas Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais. Feitas as contas, são 72 troféus.

Mais atrás vem o Sporting, com 18 campeonatos, o último dos quais em 2001-02, aos quais se acrescentam 16 Taças de Portugal, oito Supertaças, uma Taça das Taças e duas Taças da Liga conquistadas nesta época e na anterior. No total, são 45 troféus, número que poderá subir já na próxima semana em caso de triunfo no Jamor.

No ranking português, o Boavista é o quarto grande em termos de títulos, pois venceu nove troféus, com principal destaque para o título nacional de 2000-01. O Belenenses também foi campeão por uma vez, em 1945-56, mas perde para os axadrezados nas outras competições: três Taças de Portugal para os azuis contra cinco dos boavisteiros, que ainda têm três Supertaças.

Curiosamente, o emblema do Restelo até nem está isolado no top 5 desta hierarquia, pois tem os mesmos quatro troféus que o Vitória de Setúbal, vencedor da Taça de Portugal por três vezes e primeiro clube a conquistar a Taça da Liga, em 2007-08.

Só depois é que surge o Sp. Braga, que arrecadou a Taça de Portugal por duas ocasiões e a Taça da Liga em 2012-13, com três troféus no museu. Menos um têm a Académica (duas Taças) e o Vitória de Guimarães (uma Taça e uma Supertaça).

Leixões, Estrela da Amadora, Beira-Mar e Desportivo das Aves venceram a Taça de Portugal por uma vez, enquanto o Moreirense conquistou uma Taça da Liga.