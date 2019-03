Bruno Lage: "Ontem o Rúben Dias era o pior do mundo e hoje o Ferro é o melhor do mundo"

Para Bruno Lage o Moreirense é a "equipa sensação" da I Liga, que até venceu o Benfica na primeira volta (3-1). Por isso espera grandes dificuldades. "É uma equipa que tem excelente organização, bons valores, bom treinador, está a fazer um trabalho fantástico, como já tinha feito no Estoril Praia. Tem mostrado um jogo de enorme qualidade, é um adversário muito competente. Temos de estar muito fortes para vencer os três pontos", afirmou o técnico encarnado em conferência de imprensa de antevisão ao encontro ao encontro da 26.ª jornada.

O empate diante do Belenenses (2-2) na última segunda-feira, para a 25.ª jornada, retirou a liderança isolada da I Liga ao Benfica, mas isso não desviou o foco de Bruno Lage que confia em todos os jogadores do plantel:"Amanhã [no domingo] temos de dar a resposta em campo. Nunca podemos olhar para o passado. Temos de olhar para o presente. Esta é uma atividade do dia a dia. Ontem o Rúben Dias era o pior do mundo e hoje o Ferro é o melhor do mundo. Temos de caminhar, errar, seguir em frente. É como a vida."

Questionado sobre se vai entrar pressionado em campo, Bruno Lage sustenta que nenhuma das equipas que luta pelo título nacional tem margem de erro."Quem pode errar neste momento? Ninguém pode. [Para] quem quer vencer, a margem de erro é mínima. Colocamos uma enorme pressão na nossa forma de jogar. Para vencer jogos temos de jogar bem. Por isso, pressão é relativa", disse.

No que toca à chamada de João Félix à seleção portuguesa, Bruno Lage foi parco em palavras:"É a consequência do trabalho e também daquilo que o selecionador tem feito. Ele olhou para o percurso de João Félix e não apenas para estes jogos. É uma chamada natural para um jovem que tem conseguido o seu espaço."

O Benfica, que lidera a I Liga com os mesmos 60 pontos do FC Porto, visita o Moreirense, quinto, com 42, no domingo, às 17:3