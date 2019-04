"Benfica ou Sporting? Para já ainda temos de nos qualificar"

"Benfica ou Sporting na final? Não tenho preferência. São duas grandes equipas, duas grandes instituições, mas para já temos é de nos preocupar em qualificarmo-nos". O treinador do FC Porto recusa antecipar cenários e promete concentração total no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, terça-feira, frente ao Sp. Braga.

A vantagem de 3-0 construída na primeira mão, no Dragão, não faz Sérgio Conceição distrair-se com os compromissos futuros, mesmo que se projetem no horizonte etapas decisivas no campeonato e na Liga dos Campeões. "Para já o que interessa é estar no Jamor, é para isso que vamos trabalhar e é nisso que estamos focados, muito. Depois vem o jogo com o Boavista [sexta-feira, para a Liga portuguesa]."

"O jogo [com o Sp. Braga] passa por, em termos anímicos, percebermos que estamos a meio de uma eliminatória e não podemos relaxar à sombra dessa vantagem. Acho que temos de pensar que vamos defrontar uma equipa forte e que o jogo está 0-0. E a melhor forma de encararmos este jogo, e prepararmos o jogo com o pouco tempo que tivemos, é com o intuito de o ganhar", acrescentou o técnico.

Sérgio Conceição garante que a gestão do onze a apresentar nesta segunda mão não se fará, por isso, em função da vantagem na eliminatória. "O principal é perceber - e podia a eliminatória estar com outro resultado, que eu pensaria da mesma forma - quais são os jogadores que me dão mais condições para ganharmos o jogo. Temos dois jogadores que estão indisponíveis [Alex Telles e Marius]. O Aboubakar continua condicionado. O resto do grupo está perfeitamente bem e cabe-me a mim escolher o melhor onze para este jogo", disse.

De resto, em relação à lesão do lateral brasileiro Alex Telles e à possibildade de não contar com ele no jogo com o Liverpool para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição foi cauteloso: "Não sou médico ainda, não sei, nem adivinho. Disse na flash [após o jogo anterior] que não era grave e parece que será assim. Depende do jogador. Temos de ter soluções para essa eventualidade. Mas cada coisa a seu tempo. O Alex não estará amanhã e depois logo se verá, e assim sucessivamente."

Em relação às diferenças que espera do Sp. Braga em relação ao jogo entre as duas equipas no passado sábado, o treinador do FC Porto mostrou-se convencido de que nenhuma das equipas surpreenderá a outra nesta altura da época. "Os jogos são todos diferentes. O Sp. Braga será talvez mais audaz e subido no campo, porque tem de ir à procura do golo e ter esperança em estar na final. Irá mudar um bocadinho aquilo que será a sua postura, mas em termos do que é a sua dinâmica presumo que não mudará muito. As rotinas estão implementadas e acredito que num jogo de mata-mata não haverá espaço para muitas diferenças. Nem o Sp. Braga vai surpreender o FC Porto nem o FC Porto vai surpreender o Sp. Braga".

O treinador portista deixou ainda elogios a Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga. "Está a fazer um grande trabalho. E digo isto do coração, porque sei como é difícil lutar com os três grandes num outro clube"

A resposta a Seixas da Costa

O treinador dos campeões nacionais foi também questionado sobre as críticas que lhe foram proferidas no Twitter por um antigo embaixador, Seixas da Costa, que chamou "javardo" a Sérgio Conceição - recorde-se que este é o segundo incidente do género com o técnico portista em pouco tempo, depois do que tinha sido protagonizado pelo eurodeputado socialista Manuel dos Santos.

"O futebol representa o país como ninguém. Falamos de Bolas de Ouro, de uma equipa portuguesa que tem o recorde na fase de grupos da Champions, da seleção nacional que foi campeã europeia. O futebol é muito importante para representar o país. Depois temos de meter na balança quem são os fala-barato e os verdadeiros embaixadores. O futebol em geral é muito importante na sociedade portuguesa", começou por responder Sérgio Conceição.

"Não sei como dão tanto destaque a uma pessoa que é irrelevante no panorama desportivo em Portugal. É estranho toda esta publicidade à volta desta pessoa. Se calhar percebo mais das relações bilaterais entre Portugal e França do que esse senhor de futebol", atirou o técnico