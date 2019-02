Benfica inscreve Samaris na Liga Europa

A inscrição de Andreas Samaris é a novidade da lista de jogadores que o Benfica inscreveu na UEFA para poderem ser utilizados na Liga Europa.

O médio grego tinha sido excluído por Rui Vitória dos jogos da Liga dos Campeões na primeira metade da época, mas face às saídas de Bruno Varela, Alfa Semedo, Ferreyra e Castillo, o treinador Bruno Lage incluiu o jogador nas opções.

De resto a lista não sofreu mais alterações, podendo o técnico dos encarnados utilizar também Ivan Zlobin, Francisco Ferro, Florentino Luís e João Filipe, que foram esta sexta-feira promovidos à equipa principal e podem ser integrados numa lista B, destinada a jogadores da formação.

O argentino Cristián Lema, que ainda poderá deixar o clube nos próximos dias para a América do Sul, cujo mercado de transferências ainda continua aberto, também foi inscrito.

Nos 16 avos-de-final da Liga Europa, o Benfica vai medir forças com os turcos do Galatasaray, com a primeira mão a realizar-se, em Istambul, no dia 14 de fevereiro e a segunda, no Estádio da Luz, no dia 21.