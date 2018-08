Benfica garante médio Gabriel por oito milhões de euros

Corchia revela que estará de baixa no Benfica durante um mês

O médio brasileiro Gabriel vai mesmo ser reforço para Rui Vitória. O Benfica chegou esta sexta-feira a acordo com o Leganés para a transferência do médio de 24 anos, por uma verba a rondar os oito milhões de euros.

O jogador vai viajar nas próximas horas para Lisboa para fazer exames médicos e assinar contrato válido por cinco temporadas com os encarnados. Gabriel Appelt, que tem nacionalidade portuguesa, era um desejo dos encarnados que se arrastava neste verão, tendo as negociações estado bastante complicadas, uma vez que o clube espanhol, dos arredores de Madrid, não aceitava a proposta do Benfica.

Contudo, a persistência dos encarnados e do atleta, que chegou a trabalhar à parte do plantel do Leganés, foram determinantes para que a transferência se consumasse agora.

Gabriel foi formado no Vasco da Gama, mas aos 18 anos foi transferido para Juventus por 2 milhões de euros, mas acabou por nunca jogar na Vecchia Signora, tendo sucessivamente emprestado ao Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno e Leganés, que em 2016 avançou para a compra do passe do jogador por um milhão de euros.

Em três anos no Leganés, Gabriel tornou-se num titular indiscutível, tendo na época passada marcado seis golos em 35 jogos, tendo sido importante para que o clube conseguisse a permanência na principal Liga espanhola.