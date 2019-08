Benfica-FC Porto já tem data e hora

O primeiro clássico da época, o Benfica-FC Porto relativo à 3.ª jornada, vai jogar-se a 24 de agosto, um sábado, a partir das 19.00.

Esta informação foi dada esta segunda-feira pela Liga Portugal, que divulgou as datas e os horários de todos os jogos entre a 2.ª e a 4.ª jornada, antes da pausa para os compromissos das seleções nacionais.

O FC Porto vai disputar o clássico do Estádio da Luz entre os jogos do playoff da Liga dos Campeões, caso supere os russos do Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória.

Jornada 2



Sexta-feira, 16 de agosto



Famalicão - Rio Ave, 20h30 - Sport TV



Sábado, 17 de agosto



Moreirense - Gil Vicente, 16h30

Belenenses - Benfica, 19h00 - Sport TV

FC Porto - Vitória FC, 21h30 - Sport TV



Domingo, 18 de agosto

Paços de Ferreira - Santa Clara, 16h00 - Sport TV

CD Aves - Marítimo, 16h00 - Sport TV

Vitória SC - Boavista, 18h30 - Sport TV

Sporting - SC Braga, 21h00 - Sport TV



Segunda-feira, 19 de agosto



CD Tondela - Portimonense, 20h15 - Sport TV

Jornada 3



Sexta-feira, 23 de agosto

Vitória FC - Moreirense, 19h00 - Sport TV

Rio Ave - CD Aves - 21h15 - Sport TV



Sábado, 24 de agosto

Santa Clara - Belenenses, 16h30 - Sport TV

Benfica - FC Porto, 19h00 - BTV

Boavista - Paços de Ferreira, 21h30 - Sport TV



Domingo, 25 de agosto



Marítimo - Tondela - 16h00 - Sport TV

Portimonense - Sporting - 18h30 - Sport TV

Gil Vicente - SC Braga - 20h30* - Sport TV

Vitória SC - Famalicão, 21h00* - Sport TV

Jornada 4

Sexta-feira, 30 de agosto

Moreirense - Portimonense, 19h00

Belenenses - Boavista, 21h15 - Sport TV

Sábado, 31 de agosto

CD Aves - Famalicão, 16h30 - Sport TV

FC Paços de Ferreira - Marítimo, 16h30 - Sport TV

Sporting - Rio Ave, 19h00 - Sport TV

Gil Vicente - Vitória FC, 21h30* Sport TV

Domingo, 1 de setembro

CD Tondela - Santa Clara, 16h00 - Sport TV

FC Porto - Vitória SC, 18h30 - Sport TV

SC Braga - Benfica, 21h00* - Sport TV



*jogos sujeitos a alteração em virtude das competições Europeias