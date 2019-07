Benfica explica mau estado do relvado e garante que problema será resolvido

O Benfica, através do site oficial do clube numa nova rubrica intitulada 'Fórum do Sócio', explicou as razões para o mau estado do relvado do Estádio da Luz, como se pôde ver no jogo com o Anderlecht, justificando que o problema esteve na suspensão do sistema de regra sem que ninguém se tivesse apercebido. Na mesma nota, os responsáveis benfiquistas garantem que já está em marcha um novo plano, como colocação de nova relva, para que daqui a um mês, no início do campeonato, o relvado esteja em perfeitas condições.

Aqui fica a justificação do Benfica.

"Durante dois dias, em função de um alerta, parte do sistema de rega foi suspenso sem que ninguém da equipa técnica de acompanhamento se tivesse apercebido. A consequência foi que durante a noite não funcionou o sistema de rega alternativo e de reforço que estava programado, ficando o relvado, durante esses dois dias naquelas áreas, sem a água necessária para o cumprimento do programa de consolidação da nova relva.

Essa circunstância provocou a interrupção do crescimento programado em algumas zonas do campo.

Para resolver o problema de imediato, a única solução foi colocar novos tapetes de relva nas áreas críticas, de forma a garantir a realização, com o mínimo de condições, do jogo realizado esta última quarta-feira.

A partir de hoje foi implementado todo um novo projeto de colocação de nova relva da mesma qualidade da existente de forma a garantir que, daqui a um mês, o nosso Estádio volte a apresentar um relvado com os níveis de qualidade e exigência que nos caracteriza."