Equipa feminina do Benfica estreia-se na I Divisão com 24 golos

A equipa de futebol feminino do Benfica estreou-se este domingo na I Divisão com uma goleada de 24-0 frente ao A-dos-Francos, em partida da 1.ª jornada realizada no Estádio da Tapadinha.

Quando ao intervalo as encarnadas venciam por 17-0, chegou a pensar-se que iriam conseguir bater o recorde de golos numa partida de futebol feminino em Portugal, alcançado na época passada por esta equipa, quando a 26 de janeiro de 2019, venceu por 32-0 a formação do Pego, no segundo escalão.

Contudo, na segunda parte o ritmo goleador das benfiquistas baixou, tendo marcado "apenas" mais sete golos, ficando-se pelos 24-0. Refira-se a goleada mais expressiva num jogo da I Divisão foi alcançado em 1995/96, quando o Lobão venceu o Amarante, por 31-0.

Eis as marcadoras dos golos do Benfica na estreia no escalão principal: Cloe Lacasse (5), Lúcia Alves (4), Darlene (3), Evy Pereira (3), Daiane Rodrigues (2), Yasmim (1), Pauleta (1), Sílvia Rebelo (1), Andreia Faria (1), Ana Vitória (1) e Geyse (1). As encarnadas beneficiaram ainda de um golo na própria baliza de uma jogadora do A-dos-Francos, que na época passada ficou em nono lugar do campeonato.

Esta segunda-feira realiza-se o jogo grande desta ronda inaugural, com o Sporting a receber as campeãs nacionais do Sporting de Braga-