Benfica empresta Jhonder Cadiz ao Dijon

O Dijon, clube da Liga francesa, anunciou esta sexta-feira a contratação do venezuelano Jhonder Cadiz por empréstimo do Benfica válido por uma época.

O avançado de 24 anos contratado pelos encarnados ao V. Setúbal não tinha espaço no plantel de Bruno Lage e, nesse sentido, vai jogar no clube francês, que fica com opção de compra do jogador no final da temporada, valor que no entanto não foi revelado.

Cadiz, internacional venezuelano em três ocasiões, vai envergar o número 19 e terá como companheiro de equipa Mama Baldé, jogador que na época passada esteve emprestado pelo Sporting ao Desp. Aves.