Benfica em Zagreb sem Pizzi e André Almeida mas com médio da equipa B

Mais um jovem na calha para ser lançado por Bruno Lage. O médio ofensivo/extremo da equipa B do Benfica, Nuno Santos, é a grande novidade da convocatória dos encarnados para a deslocação ao terreno do Dínamo Zagreb, jogo agendado para as 17.55 desta quinta-feira no Estádio Maksimir, na capital da Croácia.

O jovem de apenas 20 anos, campeão europeu sub-19 no ano passado, leva 39 jogos e seis golos em ano e meio ao serviço dos bês das águias, depois de ter passado também pela formação de Boavista, FC Porto e Belenenses.

Em Lisboa ficam André Almeida, Pizzi e Jonas, por opção, tal como os lesionados Ebuehi (a recuperar de cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Fejsa (traumatismo no pé esquerdo), Jardel (lesão muscular na coxa direita), Conti (traumatismo no pé direito) e Salvio (lesão tendinosa do bicípete femoral à direita).

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;

Defesas: Rúben Dias, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Sébastien Corchia e Ferro;

Médios: Zivkovic, Samaris, Nuno Santos, Rafa, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Krovinovic, Florentino e Gabriel;

Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.