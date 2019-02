Benfica em território maldito. Nunca ganhou na Turquia

Pizzi no empate frente ao Fenerbahçe (1-1) em agosto do ano passado

O Benfica vai jogar esta quinta-feira em Istambul, capital da Turquia, país onde nunca ganhou. Em sete deslocações, as águias nunca foram além de quatro empates e três derrotas, com um saldo de 6-9 em golos. Por outro lado, em eliminatórias, conseguiu sempre fazer um resultado na Luz que lhe permitiu seguir em frente.

A primeira visita dos encarnados em solo turco remonta a 1 de outubro de 1975, na primeira ronda da Taça dos Campeões Europeus, e culminou numa derrota por 0-1 ante o Fenerbahçe. No entanto, a formação orientada por Mário Wilson goleou por 7-0 na Luz duas semanas antes, com um golo de Shéu a abrir e hat tricks de Nené e Rui Jordão.

Cinco anos depois, mais uma viagem ao país do leste europeu, desta feita para defrontar o Altay na ronda de qualificação da Taça das Taças. 0-0 foi o resultado da primeira mão, em Esmirna. No segundo jogo, porém, golos de Chalana, Humberto Coelho, Nené e César valeram uma folgada vitória por 4-0 por parte dos comandados por Lajos Baróti.

Chalana marcou ao Altay em 1980, para a Taça das Taças © Acácio Franco

Seguiram-se 31 anos sem visitas à Turquia, ainda que em 2008/09 o adversário desta quinta-feira, o Galatasaray, tivesse vencido na Luz por 2-0 na fase de grupos da então Taça UEFA. Em agosto de 2011, o conjunto orientado por Jorge Jesus empatou a uma bola no terreno do Trabzonspor, com golo de Nolito. Mais uma vez não houve problema, pois na semana anterior as águias venceram em casa por 2-0, cortesia de Nolito e Gaitán.

Nolito decisivo na eliminatória com o Trabzonspor © Gustavo Bom

Na época seguinte, mais uma visita ao Fenerbahçe e mais uma derrota por 0-1, desta vez para as meias-finais da Liga Europa, em abril de 2013. Porém, os lisboetas voltaram a resolver o assunto na Luz, vencendo por 3-1, com um golo de Gaitán e dois de Cardozo, embora o holandês Dirk Kuyt tivesse feito tremer a passagem à final de Amesterdão.

Pablo Aimar e Raul Meireles nas meias-finais da Liga Europa em 2012/13 © Pedro Rocha / Global Imagens

Dois anos e meio depois, a primeira experiência no terreno do Galatasaray, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Gaitán inaugurou o marcador logo aos dois minutos, mas Selçuk Inan e Podolski deram a voltar ao resultado. Na Luz também houve um 2-1, mas favorável à equipa de Rui Vitória, com golos dos brasileiros Jonas e Luisão contra um do alemão Podolski.

Luisão no jogo em casa do Galatasaray em outubro de 2015 © Jorge Amaral/Global Imagens

Em novembro de 2016, o Benfica esteve mais perto do que nunca de vencer na Turquia. Ao intervalo, vencia por 3-0 em casa do Besiktas, com golos de Gonçalo Guedes, Nélson Semedo e Fejsa, mas na segunda parte permitiu que Tosun, Ricardo Quaresma e Aboubakar construíssem o empate. Em Lisboa, dois meses antes, empate a um: Cervi marcou para as águas, Talisca (então ainda vinculado ao Benfica) para os turcos, aos 93 minutos, em partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Eliseu e Quaresma no Besiktas-Benfica de novembro de 2016 © Gerardo Santos / Global Imagens

Por fim, um jogo já disputado esta época, no terreno do Fenerbahçe, um empate a um golo. Gedson adiantou as águias, Alper Potuk empatou para os turcos, mas não houve problema. O Benfica tinha vencido por 1-0 na primeira mão na Luz, com golo de Cervi, e assegurou a passagem ao playoff de acesso à Liga dos Campeões.