Benfica em Istambul com uma defesa portuguesa pela primeira vez em 15 anos

O Benfica deverá apresentar esta quinta-feira (17.55 horas), em Istambul, no jogo com o Galatasaray, dos 16 avos-de-final da Liga Europa, um quarteto defensivo composto por quatro jogadores portugueses, algo que não acontece há quase 16 anos.

A ausência de Grimaldo vai fazer com que Yuri Ribeiro seja lançado no onze inicial do lado esquerdo da defesa, mantendo-se Rúben Dias e Ferro como centrais. Já no lado direito da defesa deverá manter-se André Almeida, apesar de o francês Corchia ter sido convocado.

A última vez que os encarnados apresentaram uma defesa completamente portuguesa foi a 3 de maio de 2003, num jogo com o Sporting, a contar para a I Liga, realizado no Estádio Nacional porque estava a ser construído o novo Estádio da Luz. Nessa partida, jogaram Miguel, João Manuel Pinto, Hélder Cristóvão e Ricardo Rocha, tendo os encarnados perdido esse dérbi por 2-1.

Nesse jogo, até o guarda-redes do Benfica era português, no caso José Moreira, algo que desta vez não irá acontecer, uma vez que os três convocados são todos estrangeiros devendo a escolha recair em Vlachodimos.

Há uma semana, no dérbi com o Sporting para a Taça de Portugal, a lesão de Jardel fez com que o Benfica apresentasse uma dupla de centrais composta por jogadores da sua formação, pois Ferro juntou-se a Rúben Dias. Uma situação que não se verificava há nove anos, quando os encarnados, treinados por Jorge Jesus, receberam o AEK Atenas para a fase de grupos da Liga Europa de 2009/10, e apresentaram um eixo central da defesa composta por Roderick Miranda e Miguel Vítor. O Benfica venceu essa partida por 2-1, graças a dois golos de Angel Di María.