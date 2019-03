Benfica e Sporting unem-se por Moçambique...

A tragédia em Moçambique juntou o Sporting e o Benfica num jogo de futebol solidário. Será o primeiro dérbi lisboeta do futebol feminino e terá o Estádio do Restelo como palco no dia 30 de março às 16.00 (TVI). A partida será organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e estará em jogo o Troféu Vicente Lucas, internacional português nascido em Moçambique que fez parte dos magriços de 1966 e um histórico do Belenenses.

Os bilhetes para este encontro, o 1.º dérbi, terão o preço de 2,5 euros e as receitas revertem na totalidade a favor das vítimas do ciclone Idai, que devastou Moçambique na semana passada. Os Belenenses, que cede o Estádio do Restelo, a Associação de Futebol de Lisboa e do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol também se associaram ao evento.

"O primeiro clássico dos clássicos entre as equipas principais de futebol feminino de duas instituições com a história e dimensão do Sport Lisboa e Benfica e Sporting estar associado a uma causa com esta dimensão num dos momentos mais difíceis por que passa o povo irmão de Moçambique dignifica todas as entidades que se envolveram nesta iniciativa. Todas as ajudas a Moçambique serão poucas e deixo um apelo para a mais forte mobilização em torno de um jogo que estou certo será um tributo que ficará para sempre como um gesto exemplar", afirmou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira ao site do Benfica, apelando à forte mobilização dos adeptos.

Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, salientou o espírito solidário da iniciativa: "O Sporting Clube de Portugal é uma instituição desportiva de excelência e com uma vertente de responsabilidade social bem vincada e que faz parte do ADN do Clube desde a sua fundação. Nesse sentido, aceitámos de imediato o convite da Federação Portuguesa de Futebol e juntámo-nos a esta causa. Será com um enorme prazer e espírito solidário que as nossas bicampeãs nacionais vão entrar em campo, no dia 30 de março, para ajudar as vítimas da tragédia ocorrida em Moçambique, um país que diz muito ao Sporting CP. Este é o primeiro dérbi feminino entre as principais equipas do Sporting CP e do SL Benfica, mas é também um excelente motivo para que o Desporto se una de forma a atenuar a dor do povo moçambicano. Contamos com a solidariedade de todos. Ajudar quem precisa está acima de tudo!"

E Fernando Gomes agradeceu aos dois clubes a disponibilidade revelada para este jogo. "É com um sentimento, por um lado, de grande consternação e, por outro, de enorme gratidão que a FPF anuncia a realização de um jogo de solidariedade entre as equipas femininas do Sporting CP e o SL Benfica, a realizar no Estádio do Restelo, e cujas receitas líquidas reverterão na totalidade para a ajuda ao povo moçambicano e às vítimas da terrível tragédia ocorrida na cidade da Beira", disse o presidente da Federação em declarações ao site da FPF.