Benfica e Sporting revalidam títulos nacionais de atletismo em pista coberta

O Benfica, no setor masculino, e o Sporting, no feminino, sagraram-se este domingo campeões nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, ambos com larga vantagem sobre a concorrência.

Em masculinos, os encarnados, que traziam uma vantagem de oito pontos sobre os leões do primeiro dia, ampliaram a margem para 12, totalizando 100, graças às vitórias em cinco das seis provas do dia (perderam apenas os 800 metros), para somarem o sétimo título nas últimas oito edições. Destaque para a prova do triplo salto, em que Pedro Pichardo (Benfica) fez melhor do que Nelson Évora (Sporting): o benfiquista saltou 17,32 metros; o sportinguista 16,77.

No setor feminino, o Sporting, que ganhou pela nona vez consecutiva e pela 24.ª em 26 edições, somou 99 pontos, contra 85 do Benfica, depois de ganhar quatro das sete provas da segunda jornada. Na prova de triplo salto, Patrícia Mamona (14,01 metros) fez melhor do que a benfiquista Lecabela Quaresma (13,34).

O Juventude Vidigalense foi terceiro tanto em masculinos, com 66,5 pontos, como em femininos, com 66.

EIS OS RESULTADOS

Masculinos

800 metros: 1. Nuno Pereira (Sporting), 1.53,41 minutos; 2. João Fonseca (Benfica), 1.53,69; 3. Tomás Silva (Grecas), 1.54,56.

3.000 metros: 1. Rui Pinto (Benfica), 8.16,91 minutos; 2. Eduardo Mbengani (Sporting), 8.20,85; 3. João Bernardo (J. Vidigalense), 8.22,49.

60 m barreiras: 1. João Vitor Oliveira (Benfica), 7,84 segundos; 2. Rasul Dabo (Sporting), 7,97; 3. Rafael Correia (J. Vidigalense), 8,37.

Triplo-salto: 1. Pedro Pichardo (Benfica), 17,32 metros; 2. Nelson Évora (Sporting), 16,77; 3. Rafael Vilas Boas (Sporting de Braga) 14,22.

Peso: 1. Tsanko Arnaudov (Benfica), 19,36 metros; 2. Marco Fortes (Sporting), 18,58; 3. Adriano Lopes (Sporting de Braga), 15,80.

4x400 metros: 1. Benfica, 3.12,89; 2. Sporting, 3.17,45; 3. J. Vidigalense, 3.27,12.

Classificação final:

1. Benfica, 100 pontos.

2. Sporting, 88.

3. J. Vidigalense, 66,5.

4. Sporting de Braga, 56,5.

5. CA Seia, 43.

6. Jardim da Serra, 40,5.

7. Grecas, 37,5

8. Maia AC, 35.

Femininos

800 metros: 1. Carla Mendes (J. Vidigalense), 2.08,32 minutos; 2. Salomé Afonso (Sporting), 2.08,77; 3. Carla Reis (Benfica), 2.14,84.

3.000 metros: 1. Dulce Félix (Benfica), 9.13,40 minutos; 2. Mariana Machado (Sporting de Braga), 9.23,73; 3. Ana Mafalda Ferreira (Sporting), 9.39,60.

60 m barreiras: 1. Olímpia Barbosa (Sporting), 8,24 segundos; 2. Fatumata Balde (Benfica), 8,64; 3. Raquel Lourenço (J. Vidigalense), 8,89.

Vara: 1. Leonor Tavres (Sporting), 4,10; 2. Pauline Dondasse (Sporting de Braga), 3,50; 3. Joana Pinto (Jardim da Serra), 3,20.

Triplo-salto: 1. Patrícia Mamona (Sporting), 14,01 metros; 2. Lecabela Quaresma (Benfica), 13,34; 3. Ana Oliveira (GA Fátima), 12,99.

Peso: 1. Eliana Bandeira (Benfica), 16,42 metros; 2. Jessica Inchude (Sporting), 16,13; 3. Elsa Cruz (Sporting), 11,68.

4x400 metros: 1. Sporting, 3.48,60; 2. Benfica, 3.54,46; 3. J. Vidigalense, 3.58,07.

Classificação final:

1. Sporting, 99 pontos.

2. Benfica, 85.

3. J. Vidigalense, 66.

4. Sporting de Braga, 64.

5. Jardim da Serra, 45.

6. GA Fátima, 42.

7. Grecas, 39.

8. ADRE Palhaça, 27.

II Divisão (classificação final):

- Masculinos: 1. Casa do Benfica Faro, 78 pontos; 2. AC Póva Varzim, 68; 3. Gira Sol, 65; 4. NA Cucujães, 59; 5. Novas Luzes, 56; 6. Senhora do Desterro, 56; 7. J. Ilha Verde, 49; 8. Mazarefes, 35.

- Femininos: 1. CO Pechão, 72,5 pontos; 2. Senhora do Desterro, 71; 3. Eirense, 69; 4. AC Póvoa Varzim, 58; 5. Oliveira do Douro, 54,5; 6. C. Benfica de Faro, 50,5; 7. Maia AC, 47; 8. Escola Movimento, 42,5.