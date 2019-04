Benfica e FC Porto jogam no mesmo dia nas jornadas 32 e 33

Sérgio Conceição: "Somos uma equipa que luta pelos 3 pontos e no fim faz-se as contas"

Bruno Lage reconhece pressão do Benfica depois do triunfo do FC Porto

Os dois rivais entram em campo a 4 de maio para a ronda 32, com os encarnados a receberem o Portimonense pelas 18.00, duas horas e meia antes do jogo entre os dragões e o Desportivo das Aves, no Estádio do Dragão.

Numa ronda que arranca com o Moreirense-Rio Ave, a 3 de maio (20.30), e encerra no dia 6, com o Vitória de Setúbal-Boavista (20:15), o Sporting visita o Belenenses pelas 17.30 do dia 5, enquanto o Sporting de Braga visita o Marítimo um dia antes, na luta pelo terceiro lugar.

Na ronda seguinte, que volta a abrir com o Moreirense, agora em casa do Aves (20.30), Benfica e FC Porto jogam no domingo, dia 12, entrando os azuis e brancos primeiro, no reduto do Nacional, pelas 17.30, enquanto as águias visitam o Rio Ave pelas 20.00, no fecho da jornada.

O Boavista-Braga está marcado para as 18.00 do dia 11, enquanto o Sporting entra em campo pelas 20:30 do mesmo dia, na receção ao Tondela.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 mai:

Moreirense -- Rio Ave, 20:30.

- Sábado, 04 mai:

Marítimo -- Sporting de Braga, 15:30.

Feirense -- Desportivo de Chaves, 15:30.

Benfica -- Portimonense, 18:00.

FC Porto -- Desportivo das Aves, 20:30.

- Domingo, 05 mai:

Tondela -- Santa Clara, 15:00.

Belenenses -- Sporting, 17:30.

Vitória de Guimarães -- Nacional, 20:00.

- Segunda-feira, 06 mai:

Vitória de Setúbal -- Boavista, 20:15.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 mai:

Desportivo das Aves -- Moreirense, 20:30.

- Sábado, 11 mai:

Portimonense -- Marítimo, 15:30.

Santa Clara -- Feirense, 15:30.

Boavista -- Sporting de Braga, 18:00.

Sporting -- Tondela, 20:30.

- Domingo, 12 mai:

Vitória de Guimarães -- Belenenses, 15:00.

Desportivo de Chaves -- Vitória de Setúbal, 15:00.

Nacional -- FC Porto, 17:30.

Rio Ave -- Benfica, 20:00.