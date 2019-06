Benfica dispensa treinador da equipa de futebol feminino

O Benfica anunciou esta terça-feira que não irá renovar o contrato com João Marques, treinador da equipa de futebol feminino, cujo vínculo termina no dia 30 deste mês.

O técnico deixa assim o clube da Luz, depois de ter sido responsável por comandar a equipa no seu primeiro ano de existência, durante o qual conquistou a Taça de Portugal, garantiu a subida à I Divisão e venceu ainda o título de campeão do segundo escalão.

"Com os principais objetivos definidos pela direção alcançados, e após decisão ponderada e atempadamente comunicada ao técnico, entende o clube que é o momento de assumir uma mudança de ciclo. O profissional João Marques fica ligado a uma temporada verdadeiramente histórica, num ano de grande investimento do SL Benfica na equipa de futebol feminino, com visível impacto desportivo e mediático", explicaram os encarnados no seu site oficial.

O Benfica anuncia ainda que "em breve" será anunciado o próximo técnico, adiantando que Valter Pinheiro e Paulo Silva vão manter-se na equipa técnica.