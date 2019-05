Benfica e Sporting desejam "rápidas melhoras" a Iker Casillas

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas!", lê-se na nota publicada pelo Benfica no seu sítio oficial e assinada pelo presidente encarnado, a propósito do enfarte sofrido pelo guarda-redes espanhol nesta quarta-feira, no final do treino matinal do FC Porto.

Também o Sporting já publicou uma mensagem de ânimo a Casillas, através das redes sociais Twitter e Facebook: "Que recuperes e voltes rápido, o Desporto e o Futebol Português precisam de ti!", escreveram os leões.

Gestos que já mereceram uma mensagem de agradecimento do líder da claque do FC Porto Superdragões, Fernando Madureira, numa intervenção na SIC Notícias. "Muito obrigado aos nossos dois principais rivais".

A nível internacional, a notícia sobre Casillas provocou reações por todo o mundo, com várias mensagens de apoio ao espanhol nas redes sociais. Uma delas da FIFA, a entidade máxima do futebol mundial.

Real Madrid emite comunicado

O clube onde Casillas passou toda a carreira até se mudar para o FC Porto em 2015, e pelo qual ganhou vários títulos espanhóis e europeus, publicou um comunicado onde transmite "todo o apoio" ao seu "querido capitão" Iker Casillas, em referência aos vários anos em que o guarda-redes ostentou a braçadeira do clube merengue.

"Iker Casillas ensinou-nos em toda a sua carreira profissional a superar os desafios mais incríveis para melhorar a glória do nosso clube. Ensinou-nos que desistir não se encaixa na nossa filosofia de vida e mostrou-nos inúmeras vezes que ser mais forte quanto mais difícil é o desafio é o caminho para alcançar a vitória", escreve o clube de Madrid.

O Barcelona, grande rival do Real, também não deixou de manifestar "desejos de pronta e total recuperação" a Casillas.