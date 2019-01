Benfica contrata guarda-redes japonês

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do guarda-redes japonês Leo Kokubo, de apenas 18 anos, que vai integrar as equipas de juniores, sub-23 e B do clube.

O próprio jogador escreveu uma mensagem, em japonês, na sua conta de Instagram, na qual fala sobre esta mudança na sua carreira: "Decidi transferir-me para um clube maravilhoso chamado Benfica. Quero trabalhar todos os dias para que possa jogar o mais rápido possível neste estádio."

Kokubo despertou a atenção do Benfica no ano passado num torneio de sub-17 no Qatar, tendo inclusive defrontado a equipa de juvenis dos encarnados, destacando-se no desempate por penáltis. Este internacional sub-18 japonês destaca-se pela envergadura física, pois tem 1,93 metros de altura, sendo considerado uma das grandes promessas no continente asiático.