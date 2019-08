Zenit, Lyon e RB Leipzig são os adversários do Benfica

O Benfica vai defrontar os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do RB Leipzig no grupo G da Liga dos Campeões, que se prevê muito equilibrado e, consequentemente, muito imprevisível quanto aos dois apurados para os oitavos-de-final.

Merece ainda destaque o grupo D, que marca o encontro entre a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Atlético de Madrid de João Félix. Neste grupo está também o Lokomotiv Moscovo de João Mário e os alemães do Bayer Leverkusen.

O grupo mais forte será, à partida, o F onde há três candidatos para duas vagas para os oitavos-de-final, com Barcelona de Nélson Semedo, Borussia Dortmund e Inter Milão, que terá ainda Slavia Praga como equipa teoricamente mais fraca.

Refira-se que no grupo C o Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo volta a encontrar o Shakhtar Donetsk, que agora é treinado por Luís Castro. Dínamo Zagreb e Atalanta são as outras equipas.

No Grupo A, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain são os cabeças de cartaz e não deverão ter problemas em superiorizar-se a Club Brugge e Galatasaray.

O Liverpool, os atuais campeões da Europa, medem forças com o Nápoles de Mário Rui, RB Salzburg e Genk.

O grupo H também promete ser muito equilibrado, com o Chelsea, Ajax e com portugueses em confronto: o Valência de Gonçalo Guedes e o Lille de José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló.

Finalmente o grupo B, onde o Olympiacos de Pedro Martins, José Sá, Daniel Podence e Rúben Semedo vai enfrentar Bayern Munique, o vice-campeão Tottenham e o Estrela Vermelha de Belgrado.

No decorrer do sorteio, a UEFA entregou os prémios relativos à temporada passada e o grande vencedor foi o defesa holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, que foi considerado o melhor jogador da última edição da Champions, levando a melhor sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Van Dijk foi ainda distinguido como melhor defesa, enquanto o seu companheiro de equipa foi reconhecido como melhor guarda-redes.

Outro holandês, Frenkie de Jong (ex-Ajax) foi considerado o melhor médio, enquanto Messi foi eleito melhor avançado.