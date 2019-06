Jonas falha arranque dos trabalhos

"Todos os jogadores que estiveram envolvidos nas seleções nacionais chegam mais tarde. Jonas está também autorizado a regressar em data posterior", lê-se no sítio oficial das águias na Internet.

Esta notícia surge numa altura em que vários meios de comunicação social têm feito manchetes com uma possível retirada do avançado brasileiro de 35 anos, que veste a camisola dos encarnados desde o verão de 2014 mas cujo último ano e meio ao serviço das águias ficou marcado por alguns problemas físicos.

O trabalho do campeão português nos relvados do Seixal terá início a partir de quarta-feira, com sessões bidiárias, lembrando o clube campeão nacional que haverá treino aberto ao público na manhã do próximo sábado, dia 6.

Antes da partida para os Estados Unidos, no dia 15, com vista à participação na International Champions Cup, a equipa terá dois compromissos em Portugal, frente ao Anderlecht, no dia 10, no jogo de apresentação aos sócios, e à Académica, no dia 13, em Coimbra.