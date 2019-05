Benfica chega aos 103 golos e iguala recorde. Cinco jogadores passaram a barreira dos 10

Além da conquista do campeonato nacional, o 37.ª título da história do clube, o Benfica conseguiu mais um feito nesta temporada, ao atingir os 103 golos marcados na I Liga, graças à goleada por 4-1 ao Santa Clara, com golo de Seferovic (2), João Félix e Rafa Silva.

Está assim igualado o ataque mais demolidor da história do Benfica, da equipa que disputou o campeonato nacional na temporada 1963/64, com 103 remates certeiros, num plantel onde saltavam à vista os nomes de Eusébio, José Augusto, Coluna, Torres e Germano, numa equipa treinada pelo húngaro Lajos Czeizler - nessa temporada, os encarnados fizeram a dobradinha, com a conquista do campeonato e da Taça de Portugal. Nessa época de 1963/64, só em jogos do campeonato, Eusébio apontou 28 golos, Torres 22 e José Augusto 11. É de ressalvar o facto de este campeonato ter sido disputado apenas por 14 equipas, ou seja, este número de golos foi alcançado em 26 jornadas, o que dá uma média de quatro golos por jogo.

O Benfica, até este sábado, só tinha ultrapassado a centena de golos mais uma vez (em 1946-1947 esteve perto, chegando aos 99). Foi na época 1972-1973, com Jimmy Hagan ao comando, num plantel onde se destacavam os nomes de Eusébio, Nené, Artur Jorge, Jordão e Humberto Coelho, entre outros, atingindo os 101. Nessa temporada, o Pantera Negra fez 40 golos e ajudou o Benfica a sagrar-se campeão nacional.

Também neste campo dos golos tem de ser dado mérito a Bruno Lage, pois foi durante a sua 'gerência' (pegou na equipa à 16.ª jornada) que o Benfica se tornou numa autêntica máquina de fazer golos. Em 19 jogos da I Liga, a equipa marcou 72, ou seja, mais do dobro do Benfica de Rui Vitória, que em 15 jogos apontou apenas 31.

Nesta temporada, em jogos relativos ao campeonato, o Benfica conseguiu em cinco ocasiões vencer por cinco ou mais golos. O destaque foram os 10-0 aplicados ao Nacional, na jornada 21, um resultado que as águias já não conseguiam alcançar há 55 anos, desde a temporada 1963-1964, quando venceram pelo mesmo resultado o Seixal. Antes disso, houve ainda um 6-2 ao Sp. Braga (ainda com Rui Vitória), 5-1 ao Boavista (jornada 19), 6-0 ao Marítimo (jornada 30) e 5-1 ao Portimonense (jornada 32).

Se somarmos todas as competições oficiais, o Benfica já atingiu nesta temporada os 140 golos (103 no campeonato, 22 nas provas europeias, nove na Taça de Portugal e seis na Taça da Liga). Muito longe ainda do melhor registo de sempre, que foi precisamente na época 1963-1964, quando as águias marcaram o impressionante número de 169 golos.

O recorde português de mais golos apontados numa edição de um campeonato nacional pertence ao Sporting dos Cinco Violinos (José Travassos, Jesus Correia, Albano Pereira, Manuel Vasques e Fernando Peyroteo), treinado pelo britânico Robert Kelly, que na temporada 1946-1947 atingiu os 123 golos (!). Esta competição, refira-se, tinha 14 equipas, num total de 26 jornadas. O que significa que a média de golos dos leões atingiu quase cinco por jogo.

A distribuição dos golos do Benfica no campeonato:

Seferovic - 23

Rafa - 17

João Félix 15

Pizzi - 13

Jonas - 11

Cervi - 4

Grimaldo -4

Rúben Dias - 3

Salvio - 2

Ferro - 2

Samaris - 2

André Almeida - 2

Jardel - 2

Ferreyra - 1

Florentino - 1