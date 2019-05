29 campeões: quatro somam quinto título, sete repetem e 18 em estreia

André Almeida (28 anos), Jardel (33), Fejsa (30) e Salvio (28) já tinham estado nas quatro conquistas consecutivos que os encarnados conquistaram entre 2013/14 e 2016/17. O lateral está no Benfica desde 2011/12, o central ingressou nas águias na temporada anterior (2010/11), Fejsa em 2013/14 e Salvio está na Luz desde 2010/11, mas atuou no Atlético de Madrid em 2011/12.

André Almeida foi o mais utilizado e o único que manteve a titularidade na transição de Rui Vitória para Bruno Lage, enquanto Jardel perdeu-a para Ferro, Fejsa para Gabriel/Florentino e Salvio para Rafa.

Além deste quarteto, apenas mais sete jogadores são repetentes em matéria de títulos, sendo que o título de 2018/19 é o quarto para o trio formado pelo médio grego Samaris, o também centrocampista Pizzi e o avançado brasileiro Jonas.

Samaris (29 anos), que renasceu com Lage, Pizzi (29), o rei das assistências, e Jonas (35), que acabou a época na sombra' de João Félix e Seferovic, chegaram em 2014/15 e cumprem a quinta temporada nos 'encarnados'.

No oitavo lugar do ranking dos campeões segue, sozinho, o lateral esquerdo espanhol Grimaldo (23 anos), que colecionou o terceiro cetro em quatro épocas de Benfica, no qual atua, proveniente do FC Barcelona, desde 2015/16.

Por seu lado, os extremos Cervi (24 anos), Rafa (26) e Zivkovic (22) são os outros elementos do plantel que já tinham festejado, todos em 2016/17, época de estreia dos três.

Na presente temporada, Cervi e Zivkovic perderam protagonismo, também por culpa de Rafa, que se afirmou como um dos elementos mais preponderantes na conquista do '37'.

Se 11 jogadores voltam a festejar, para a maioria, os restantes 18 futebolistas utilizados, pelo menos num jogo, na I Liga 2018/19, trata-se do primeiro caneco. Vlachodimos, Conti, Corchia e Gabriel triunfam na primeira época à Benfica, tal como os miúdos Ferro, Florentino, Gedson Fernandes, Jota e João Félix, todos provenientes da formação dos 'encarnados' e em estreia na equipa principal.

Svilar, Rúben Dias, Krovinovic, Taarabt e Seferovic também somam o primeiro cetro, mas não chegaram em 2018/19, enquanto Lema, Alfa Semedo, Castillo e Ferreyra são campeões, mas não terminaram a época na Luz, sendo todos emprestados.

Por seu lado, Zlobin, Ebuehi e Yuri Ribeiro não cumpriram qualquer minuto, tal como o guarda-redes Varela, emprestado ao Ajax em janeiro.

Os títulos de campeões nacionais pelo Benfica dos 29 jogadores utilizados por Rui Vitória e Bruno Lage:

5.: Fejsa, André Almeida, Salvio e Jardel.

4.: Samaris, Pizzi e Jonas.

3.: Grimaldo.

2.: Cervi, Rafa e Zivkovic.

1: Vlachodimos, Svilar, Conti, Ruben Dias, Corchia, Ferro, Gabriel, Krovinovic, Taarabt, Florentino, Gedson, Seferovic, Jota, João Félix, Lema (a), Alfa Semedo (a), Castillo (a) e Ferreyra (a).

(a) - Saiu em janeiro.