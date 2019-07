Benfica bate Milan e fica perto de conquistar a Champions de pré-época

O Benfica somou este domingo a terceira vitória em outros tantos jogos na International Champions Cup, ao vencer o AC Milan por 1-0 numa tarde muito calor em Foxborough, no estado de Massachusetts.

Após os triunfos sobre Chivas (3-0) e Fiorentina (2-1) em solo norte-americano, as águias só poderão ser igualadas pontualmente pelo Manchester United, que já bateu Inter (1-0) e Tottenham (2-1) e defronta o AC Milan no próximo sábado, precisando de golear os milaneses por pelo menos quatro golos de diferença para arrecadar aquela que é considerada a Liga dos Campeões de pré-época. Arsenal, Bayern Munique, Atlético Madrid, Juventus e Real Madrid são outras das equipas que disputam esta competição.

Para o jogo realizado no relvado em mau estado do Gillette Stadium, Bruno Lage promoveu três alterações em relação ao onze que bateu a Fiorentina, com Vlachodimos, Fejsa e Taarabt como novidades, em detrimento de Zlobin, Florentino Luís e Raul de Tomas. Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Rafa e Seferovic completaram um onze que se manteve durante mais de 70 minutos e que poderá ser repetido daqui a uma semana, quando o Benfica defrontar o Sporting no Estádio Algarve no jogo que vai definir o vencedor da edição de 2019 da Supertaça Cândido de Oliveira.

Mesmo perante um AC Milan que não tem a força dos velhos tempos, o Benfica passou por algumas situações de aperto durante os primeiros 25 minutos, como foram os caso do remates de Çalhanoglu ao poste (17') e de três grandes defesas de Vlachodimos.

No segundo tempo o encontro foi mais equilibrado e as águias conseguiram mesmo chegar ao golo, por Taarabt, curiosamente um antigo jogador do clube milanês. Na sequência de um canto apontado por Pizzi na direita, a bola sobra para o exterior da área, onde aparece o marroquino a rematar forte, com a bola ainda a sofrer um desvio em Biglia antes de beijar as redes à guarda de Pepe Reina (70'). Instantes antes, Pizzi tinha obrigado o guarda-redes espanhol a intervenção apertada.

Ficha de jogo

No Benfica atuaram de início: Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi e Rafa; Taarabt e Seferovic.

Jogaram ainda: Caio Lucas, Chiquinho, Samaris, Ebuehi, Jardel, Florentino, Jota e Zivkovic.

Golos: 0-1, Taarabt, 70 minutos.