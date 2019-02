Benfica apresentou na Turquia o onze mais novo deste século

O Benfica entrou em campo esta quinta-feira no Türk Telekom Arena, em Istambul, com um onze com a média de idades mais baixa de todos os jogos que a equipa principal fez desde o início do século.

Na vitória frente ao Galatasaray, por 2-1, em jogo dos 16 avos-de-final da Liga Europa, os jogadores que iniciaram a partida perfaziam uma média de idades de 22,9 anos, superando assim a média da partida com o Cinfães, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal realizada a 19 de outubro de 2013, que foi de 23,09 anos

Os jogadores mais novos lançados por Bruno Lage foram Florentino Luís e João Félix, com apenas 19 anos. Os outros futebolistas encarnados abaixo da média etária da equipa foram Gedson Fernandes (20 anos), Rúben Dias (21) e Ferro (21). Quanto aos mais velhos foram Salvio e Corchia, ambos com 28 anos.

Em relação à partida com o Cinfães realizada há mais de cinco anos, Jorge Jesus, que na altura era o treinador do Benfica, os mais novos eram Lindelöf e Ivan Cavaleiro com 19 anos, tendo mais quatro jogadores abaixo da média de 23,09 anos: Jan Oblak (20 anos), Filip Djuricic (21), Ola John (21) e Rogelio Funes Mori (22). O mais velho a entrar no onze nessa partida foi Rúben Amorim, com 28 anos, seguido por Jardel (27).

O jornal espanhol Marca, na sua edição online, deu amplo destaque à baixa média de idades da equipa de Bruno Lage na Turquia, tendo mesmo apelidado os encarnados de "Baby Benfica" ao mesmo tempo que destacam o facto de terem jogado seis jogadores formados no Seixal, incluindo três estreantes nas provas europeias: Yuri Ribeiro, Florentino Luís e Ferro.