Benfica anuncia quatro jovens na equipa principal

Geringonça no futebol. O deputado que é adepto do Benfica e do Sporting

O guarda-redes Ivan Zlobin (21 anos), o defesa-central Ferro (21), o médio-defensivo Florentino Luís (19) e o avançado Jota (19) passam a integrar a partir desta sexta-feira, e em definitivo, o plantel principal do Benfica, anunicou o clube da Luz através do seu site oficial.

Os quatro jovens jogadores alinharam pela equipa B nesta temporada e, nos casos de Florentino e Jota, também pelo sub-19 que ainda disputam a UEFA Youth League.

Deste quarteto, que volta assim a ser orientado por Bruno Lage, apenas um já teve a oportunidade de se estrear pela equipa principal - Jota entrou aos 77' (rendeu Jonas) na partida que o Benfica discutiu em Coimbra com o Sertanense, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Natural de Tyumen (Sibéria), o russo Zlobin está na quarta época ao serviço do Benfica onde entrou em 2015/16, com idade de júnior, proveniente do CSKA Moscovo - embora tenha estado alguns meses a trabalhar na U. Leiria. Em 2017/18 assumiu a titularidade da baliza da equipa B, ele que é ainda internacional pelas seleções jovens da Rússia nos escalões de Sub-16, Sub-17 e Sub-18.

Ferro, natural de Oliveira de Azeméis, ingressou no clube em 2008/09, através do Centro de Formação e Treino de Aveiro. Integrou o Caixa Futebol Campus em 2011 e foi logo Campeão Nacional de Iniciados. Começou a atuar pela equipa B em 2015/16.

A ligação desportiva de Florentino ao Benfica data de 2010. Foi nesse ano que o médio-defensivo ingressou no Benfica, enquanto infantil de primeiro ano (Sub-12), oriundo do Real Sport Clube. Pela equipa B, estreou-se na II Liga no dia 11 de setembro de 2016, com o Académico de Viseu, tinha então 17 anos (entrou aos 85" na vitória por 2-1).

Jota, que fez toda a formação nas águias, iniciou-se no Corroios, mas rapidamente integrou as Escolas de Futebol Geração Benfica antes de ter idade para competir oficialmente. Começou em 2007 e percorreu todos os escalões de formação em competição desde os Benjamins.