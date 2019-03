"Bendita a mãe que te pariu", disse Dolores Aveiro após exibição de Ronaldo

Cristiano Ronaldo protagonizou na última terça-feira mais uma noite histórica na Liga dos Campeões. Com a Juventus a precisar do português, este disse presente e apontou um hat trick frente ao Atlético Madrid, apurando a Juventus para a fase seguinte. Ronaldo foi destaque em todo o mundo, Maradona e Guardiola falaram dele, com a onda de elogios a chegar, obviamente, a Dolores Aveiro, mãe do craque.

Dolores Aveiro partilhou no Instagram uma imagem de Cristiano Ronaldo, acompanhada das expressões "bendita a mãe que te pariu" e "meu filho querido".

© Instagram

De Maradona a Guardiola

A Juventus perdeu 2-0 no campo do Atlético Madrid na primeira mão dos oitavos-de-final e ontem a reviravolta foi conseguida muito por responsabilidade de Cristiano Ronaldo. Como sempre, o feito não passou ao lado da imprensa internacional e dos grandes nomes do futebol.

Apesar do seu Manchester City ter goleado o Schalke 04 por 7-0, Guardiola disse que o português foi a "estrela do dia". Diego Maradona, compatriota de Messi, falou na força que Ronaldo tem. "Há jogadores que são tocados pela varinha mágica. A verdade é que nós argentinos estamos orgulhosos do facto de Messi ser argentino e não espanhol, mas Ronaldo é um animal. É pura potência e agora também é bruxo, porque disse que ia fazer três golos e fez", afirmou Maradona, segundo a Marca.

Em Itália, mas também em espanha, os jornais renderam-se à exibição de Cristiano Ronaldo. "Monstruoso", resume o Corriere dello Sport. "Ira de Deus", é a manchete de La Gazzetta dello Sport. "Marciano", sintetiza o Tuttuosport. "Cristiano impõe a sua lei", descreve a Marca. "Cristiano rei da Champions", destaca o As.