Jamor interditado. Belenenses vai jogar no Bonfim

Com a casa às costas. O Restelo deixou de ser a casa do Belenenses no início da época e deu lugar ao Estádio nacional. Agora o Jamor também vai deixar de ser a casa dos azuis para dar lugar ao Bonfim... Sim, o campo do Vit-Setúbal vai receber os jogos do Belém em casa.

O relvado do Jamor acusou a utilização frequente e foi interditado. O que levou o presidente da SAD do Belenenses a acusar um vice-presidente do Belenenses clube de manutenção precária. "Que houve incompetência, é claro", afirmou Rui Pedro Soares depois do jogo com o Tondela, no dia 19, remetendo responsabilidades para a empresa de nanutenção dos relvados do Jamor: "É uma empresa de jardinagem propriedade de um vice-presidente do Clube Futebol Os Belenenses, que tem publicações várias no Facebook nos últimos meses a dizer que nós temos de ser corridos do Jamor. Se houve sabotagem? Eu não gosto de levantar suspeitas. Se chegássemos à conclusão de que houve sabotagem, haveria um processo-crime. Mas neste momento não tenho nenhum dado nesse sentido."

Depois disso a Liga fez algumas vistorias e o relvado do Jamor foi chumbado, o que obrigou o clube a encontrar uma alternativa na região. O campo do Real, em Massamá, e onde jogam os Sub-23 ainda foi ponderado, mas a opção final recaiu sobre o Bonfim, já que os campos do Campeonato de Portugal não têm instalada a tecnologia do video-árbitro.

O primeiro jogo na nova casa é já na segunda-feira, frente ao Moreirense. O Jamor mantém-se como o quartel general da equipa orientada por Silas e voltará a receber os jogos quando receber autorização da Liga.