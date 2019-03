Belenenses SAD goleia e deixa Feirense mais perto da despromoção

O Belenenses SAD goleou este domingo o Feirense por 4-0, em partida realizada no Estádio Nacional, no Jamor, a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

Este é um resultado que deixa a equipa de Jorge Silas mais perto do quinto lugar, ocupado pelo Moreirense, que dá acesso a um lugar europeu, encontrando-se agora a seis pontos do Moreirense. Do outro lado, o Feirense está cada vez mais perto de regressar à II Liga, pois está já a dez pontos de distância do 15.º lugar, o último que dá direito à manutenção do principal escalão.

Começou cedo o Belenenses a construir a goleada, pois logo aos cinco minutos o brasileiro Jonatan Lucca aproveitou uma falha de Briseño para abrir o marcador. Os azuis continuaram a dominar a partida e a desperdiçar oportunidades para aumentar a vantagem, que acabou por surgir aos 35 minutos por Kikas, que de cabeça deu a melhor sequência a um cruzamento de Diogo Viana.

Na segunda parte voltaram a vir ao de cima as debilidades defensivas do Feirense e aos 67 minutos surgiu o primeiro bis de Kikas na I Liga, que bateu Caio Secco após uma jogada de entendimento com Licá, que havia de fechar as contas da partida, desta vez a passe de Kikas.

O Feirense continua a ser a equipa de todas as ligas europeias com maior jejum de vitórias, pois já contabiliza 22 jogos sem somar os três pontos, tendo mesmo igualado o pior registo de sempre do campeonato nacional, que era do Varzim desde 1984/85. E na próxima jornada, em casa com o FC Porto, poderá mesmo bater este recorde negativo.

FICHA DO JOGO

Estádio Nacional, no Jamor

Árbitro: Luís Godinho (Évora)

Belenenses - Muriel Becker; Gonçalo Silva (Cleylton, 82'), Nuno Coelho, Sasso; Diogo Viana, Jonatan Lucca, André Santos (Dálcio Gomes, 74'), Eduardo Henrique, Zakarya Bergdich; Kikas (Nicolás Veléz, 85'), Licá

Treinador: Jorge Silas

Feirense - Caio Secco; Edson Farías, Flávio Ramos, Antonio Briseño, Tiago Gomes; Tiago Silva, Rafael Crivellaro (Luís Machado, 59'), Ali Ghazal (Stivan Petkov, 69'); Lawrence Ofori, João Silva, Fábio Sturgeon (José Valencia, 59')

Treinador: Filipe Martins

Cartão amarelo a Jonatan Lucca (31') e Tiago Silva (37')

Golos: 1-0, Jonatan Lucca (5'); 2-0, Kikas (34'); 3-0, Kikas (67'); 4-0, Licá (84')