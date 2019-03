Belenenses SAD estreia novo emblema frente ao Benfica

Belenenses SAD perde recurso e está impedido de usar o símbolo do clube

O Belenenses SAD estreia esta segunda-feira o novo emblema, depois de ter sido impedido pelo tribunal de continuar a utilizar a cruz de Cristo que sempre identificou o clube do Restelo, devido ao diferendo jurídico que as duas partes mantém.

O novo símbolo tem a letra B e no topo tem um desenho que simboliza a Torre de Belém, podendo ser utilizado em tons de vermelho quando for utilizado o equipamento azul ou o símbolo azul sempre que for utilizado a camisola alternativa branca.