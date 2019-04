Belenenses regressa às Salésias para a festa da subida

Já com a promoção assegurada à Divisão de Honra da AF Lisboa, a equipa principal de futebol do Belenenses vai disputar o próximo jogo em casa, diante do Amavita, no Campo das Salésias, a 28 de abril, num encontro em que os azuis poderão assegurar matematicamente o primeiro lugar no campeonato.

Esse regresso às Salésias ganha simbolismo por o clube estar em ano de centenário e por ter sido nesse palco que o emblema da Cruz de Cristo se sagrou campeão nacional pela única vez em 1945/46.

As Salésias foram desativadas em 1956, quando foi inaugurado o Estádio do Restelo, mas recuperadas como património do clube em 2014 e reinauguradas em 2016.

Numa nota no seu site oficial, o Belenenses promete revelar nos próximos dias "o programa de um dia especial não só para o Belenenses mas para todos os desportistas portugueses".