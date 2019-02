Belém mantém as condecorações a Cristiano Ronaldo

"A situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 55º da Lei 5/2011, de 2 de Março", pelo que "não justifica abertura de processo", diz o parecer dos Conselhos das Ordens Honoríficas, numa informação avançada pelo Expresso e confirmada ao DN por um assessor da Presidência da República.

O parecer tinha sido pedido por Marcelo Rebelo de Sousa a propósito da condenação do jogador em Espanha, por fraude fiscal, a 23 meses de prisão, com pena suspensa e uma multa de 18,8 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo foi condecorado em 2014 como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, ainda com Cavaco Silva como Presidente, e em 2016 com a Grã Cruz da Ordem de Mérito, já com Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A lei das Ordens Honoríficas Portuguesas obriga os condecorados a "defender e prestigiar Portugal em todas as circunstâncias, regular o seu procedimento público e privado pelos ditames de virtude e honra, acatar as determinações e instruções do Conselho da respectiva Ordem, dignificar a sua Ordem por todos os meios e em todas as circunstâncias", como expresso no ponto 1 do artigo 54.º da Lei 5/2011 de 2 de março.

Também na Madeira, o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, tinha já anunciado que as condecorações da ilha vão ser mantidas. "Não quero saber da República para nada. Aqui, na Madeira, o Cristiano Ronaldo é e sempre foi visto como pessoa de bem", disse.