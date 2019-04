Quatro anos depois, o histórico Beira-Mar está de regresso aos campeonatos nacionais. O clube de Aveiro venceu esta quinta-feira o Carregosense, por 2-1, e sagrou-se campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, garantindo também a subida ao Campeonato de Portugal.

Aparício, autor dos dois golos da equipa de Aveiro, foi o grande herói da partida. "Este é o nosso regresso que, passo a passo, se vai fazendo com todos vocês! Obrigado pelo vosso apoio incondicional! Esta é a nossa Paixão Aurinegra!", escreveu o clube nas redes sociais.

A queda do clube de Aveiro aconteceu em 2015. Numa enorme crise financeira, o Beira-Mar não conseguiu cumprir os requisitos para se inscrever na II Liga e falhou também a inscrição no então denominado Campeonato Nacional de Seniores. Com a SAD em processo de insolvência, o destino estava traçado com o fim do futebol profissional.

O clube teve de começar tudo de novo. Em 2016 começou na II Divisão distrital de Aveiro e foi sempre subindo de escalão. Esta quinta-feira consumou o primeiro grande objetivo da atual direção, com a equipa a regressar aos campeonatos nacionais.

O Beira-Mar contabiliza 27 presenças na I Liga e tem como melhor classificação o sexto lugar alcançado na temporada 1990/91, quando terminou a prova no sexto lugar. O maior feito da história do clube de Aveiro foi a conquista da Taça de Portugal na época 1998/99, quando venceu o Campomaiorense na final realizada no Jamor, por 1-0, com um golo de Ricardo Sousa, aos 70 minutos, numa equipa que era treinada pelo pai, António Sousa, ex-internacional português e jogador do FC Porto e Sporting.