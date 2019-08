Bayern paga 8,5 milhões pelo empréstimo de Coutinho

Philippe Coutinho foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Bayern Munique, clube que paga ao Barcelona 8,5 milhões de euros pelo empréstimo até final da temporada.

O internacional brasileiro é o novo número 10 dos campeões alemães, que no final da época poderão exercer a opção de compra que está fixada nos 120 milhões de euros.

A saída de Coutinho do Barcelona, abre agora as portas do Camp Nou ao regresso de Neymar, cujas negociações com o Paris Saint-Germain continuem, embora ainda sem fim à vista.