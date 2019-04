Bayern esmaga Dortmund e assume liderança

À atenção do Benfica. Eintracht vence com golo de Jovic aos 90+9

Tarde de sonho para o Bayern Munique e de pesadelo para o Borussia Dortmund este sábado na Allianz Arena. Os bávaros receberam, golearam (5-0) e ultrapassaram a formação amarela, passando agora a assumir a liderança com um ponto de vantagem e seis jornadas por disputar.

O atropelamento da equipa de Niko Kovac à de Lucien Favre começou a ser desenhado bem cedo. Mats Hummels (10') e Robert Lewandowski, (17'), curiosamente dois antigos jogadores do Dortmund, colocaram o Bayern a vencer ainda antes do minuto 20. Javi Martínez (41') e Gnabry (43'), no final do primeiro tempo, levaram o jogo para intervalo com 4-0 no placard. Já no final da segunda parte, Lewandowski bisou e estabeleceu o resultado final (5-0).

Além do reencontro com a antiga equipa, este foi especial para Robert Lewandowski pois atingiu os 200 golos - e entretanto os 201 - na Bundesliga, uma marca apenas superada por Manfred Burgsmüller (213), Jupp Heynckes (220), Klaus Fischer (268) e Gerd Müller (365).

Relativamente aos jogos deste sábado, destaque ainda para a vitória do adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt, no terreno do Schalke (1-2), com o golo da vitória a ser marcado pelo ex-avançado benfiquista Luka Jovic aos 90+9 minutos. Já o extremo brasileiro Matheus Pereira, emprestado pelo Sporting ao Nuremberga, marcou no empate forasteiro da sua equipa em Estugarda (1-1).