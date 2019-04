Golo do sportinguista Matheus Pereira faz escorregar Bayern

Lewandowski e Coman à pancada no treino do Bayern Munique

Depois da derrota sofrida no sábado pelo Borussia Dortmund, segundo classificado, em casa frente ao Schalke 04 (4-2), os hexampeões germânicos poderiam, em caso de vitória, aumentar para quatro a diferença pontual, quando faltam disputar três rondas.

No estádio Max-Morlock, em Nuremberga, a equipa da casa, que com este resultado já não tem qualquer hipótese de se manter na Bundesliga, adiantou-se no marcador aos 48 minutos, com um golo do avançado Matheus Pereira, emprestado pelo Sporting.

O golo do Bayern Munique foi apontado aos 75 minutos, por Serge Gnabry, na recarga de um remate de Kingsley Coman, defendido pelo guardião Mathenia.

O Nuremberga, que segue a 11 pontos do Schalke 04, a primeira equipa acima da linha de água, quando faltam disputar três jornadas, podia ter chegado ao segundo golo aos 90+1 minutos, mas Tim Leibold falhou uma grande penalidade.

O Bayern, que procura o sétimo título consecutivo, segue com 71 pontos, mais dois do que o Borussia Dortmund, segundo, que no sábado perdeu por 4-2 na receção ao Schalke 04.

Na luta pelo último lugar europeu, o Wolfsburgo triunfou por 4-1 na visita ao Hoffenheim, com golos de William, aos 41 minutos, Arnold (85) e um bis de Wout Weghorst (69 e 88).

O golo do Hoffenheim, que segue no sétimo lugar com apenas um ponto de vantagem sobre o Wolfsburgo, foi apontado por Szalai, aos nove minutos.