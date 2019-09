Battaglia volta aos relvados frente ao Famalicão

Rodrigo Battaglia é a grande novidade do onze de Leonel Pontes, treinador do Sporting, para a partida com o Famalicão, em Alvalade. O argentino já não jogava desde 4 de novembro de 2018 devido a uma lesão grave. De resto, os leões apresentam um onze, onde se destaca o regresso de Mathieu, sendo que Bolasie e Vietto formam a dupla atacante.

Eis as equipas:

Estádio José Alvalade, em Lisboa

Árbitro: Hugo Miguel (Lisboa)

Sporting - Renan Ribeiro; Rosier, Coates, Mathieu, Marcos Acuña; Wendel, Doumbia, Battaglia, Miguel Luís; Bolasie, Vietto.

Suplentes: Luís Maximiano, Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Luís Neto, Jesé Rodríguez, Cristián Borja, Jovane Cabral.

Treinador: Leonel Pontes

Famalicão - Rafael Defendi; Lionn, Nehuén Pérez, Patrick William, Alex Centelles; Pedro Gonçalves, Guga, Gustavo Assunção; Rúben Lameiras, Toni Martínez, Fábio Martins.

Suplentes: Vaná Alves, Walterson Silva, Riccieli, Diogo Gonçalves, Josh Tymon, Anderson Oliveira, Racic.

Treinador: João Pedro Sousa