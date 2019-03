Bas Dost fora dos convocados do Sporting para o Bessa

Doze jovens assinaram contrato profissional com o Sporting

A ausência de Bas Dost é a grande novidade na lista de 19 convocados de Marcel Keizer para a visita deste sábado (20.30) do Sporting ao Boavista, em partida a contar para a 25.ª jornada da I Liga.

O avançado holandês sofreu um traumatismo no joelho direito no treino desta sexta-feira que o deixou indisponível para o encontro no Bessa.

Por outro lado, a chamada do jovem guarda-redes Diogo Sousa e o regresso do central uruguaio Coates são as entradas de maior relevo nos eleitos.

Eis os eleitos:

Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa;

Defesas: Ilori, Coates, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Borja;

Médios: Acuña, Geraldes, Wendel, Gudelj e Doumbia;

Avançados: Raphinha, Diaby, Luiz Phellype e Jovane Cabral.